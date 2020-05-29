الإثنين.. بدء العمل بالأحوال المدنية والجوازات والهجرة وتصاريح العمل

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو المقبل، وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وطالبت وزارة الداخلية، جميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية، بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات، حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات .