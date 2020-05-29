بالتزامن مع طرح الموعد.. شروط التقدم لوحدات إسكان الإعلان الـ13

قبل أيام من عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح موعد التقدم لحجز وحدات إسكان الإعلان الـ13، بعد الانتهاء من إجازة العيد مباشرة.

وتستعرض "الوطن"، مواصفات الوحدات السكنية وأماكن طرحها، وأهم الشروط المطلوبة للتقديم، وفق حديث سابق لنائب رئيس الصندوق الاجتماعي:

أماكن طرح الوحدات السكنية في الإعلان الـ13 ومواصفتها

- تطرح الوحدات السكنية في الإعلان الـ13 في محافظات الصعيد والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء.

- تكون الوحدات السكنية مشطبة بالكامل، وجاهزة للسكن.

- تبلغ مساحة الوحدات السكنية 90 م2، وتتكون من صالة و3 غرف وحمام ومطبخ.

شروط التقدم للحصول على شقق بالإسكان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله على 4200 جنيه للأعزب، ودخل الأسرة لا يزيد عن 5700 جنيه.

- أن يكون مقيما بالمحافظة التي تقدم لها أو المحافظات المجاورة.

- ألا يكون المتقدم استفاد بشقة أو أرض من وزارة الإسكان من قبل.

- أن يكون سن المتقدم بين 21 و50 عاما.

- في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يلغى الحجز.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.