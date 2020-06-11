استعدادا للثانوية العامة: بوابات تعقيم ومطهرات وكمامات

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، وخلال اجتماع مع محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تابع المحافظ الاستعدادت للامتحانات التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى، وقال محافظ القاهرة إن جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات سيتم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يومياً.

14 طالباً فقط فى كل واحدة

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 97967، وتم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 إلى 14 طالباً أو أقل فى اللجنة الواحدة، حرصاً على التباعد بين الطلاب، الأمر الذى أدى إلى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة من 281 لجنة إلى 310.

فى السياق ذاته، ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءً مع الإدارات التعليمية والأجهزة المعاونة للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

واستعرض «راشد» الإجراءات المقرر تنفيذها أثناء امتحانات الثانوية العامة، والتنسيق بين جميع المديريات، ومدى توافر المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا. وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها قبل وبعد أداء الامتحانات، ووضع كبائن تعقيم باللجان المدرسية لتعقيم الطلاب، وأجهزة كواشف حرارية لرصد درجة حرارة الطلاب قبل الدخول، إضافة إلى تجهيز لجان عزل لامتحان الطلاب الذين تظهر عليهم الأعراض البسيطة، وتوفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل وغيرها من سبل الأمان والسلامة للطلاب.

"الجيزة": تجهيز 194 لجنة امتحان

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز 194 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية، مع الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة، بحيث تكون المسافة متراً على الأقل، وسيتم تنظيم الجلوس باللجنة ليكون بها 14 طالباً فقط.