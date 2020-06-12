الجمعة الـ12 منذ الغلق: لا مخالفات.. والأوقاف تشكر العاملين بها

أكدت غرفة إدارة الأزمات والمتابعة بوزارة الأوقاف، لـ"الوطن"، أنها لم تتلقى، أي مخالفات من المحافظات بخصوص فتح المساجد، اثناء صلاة الجمعة اليوم، كافة المساجد ملتزمة بالتعليمات.

واجرت الغرفة، اتصالات بـ٢٧ محافظة للتأكد من غلق المساجد وعدم إقامة صلاة جماعية في ظل جائحة كورونا، والتي تشكل التجمعات خطر كبير لسهول انتشار الفيروس خلالها

فيما وجه الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، الشكر والتقدير لجميع الأئمة والعاملين بالأوقاف شاكر لهم التزامهم بتعليمات الوزارة في ضبط شؤون المساجد، وحسن فهمهم لصحيح الدين، وحسن تقديرهم للظروف الراهنة، داعيا لهم بمزيد من السداد والتوفيق.

وواصلت وزارة الأوقاف غلق المساجد والزوايا والمصليات، ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا، للجمعة الثانية عشر علي التوالي منذ صدور قرار الغلق في ٢١ مارس الماضي.

ورفعت المساجد آذان النوازل، وتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمعة الماضي.

وشهد مسجد الإمام الحسين اليوم بث شعائر صلاة الجمعة، بحضور آئمة المسجد و٢٠ مصلي من العاملين به، بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، كذلك تم ارتداء الكمامات والتعقيم الدائم ومنع دخول اَي شخص غير مصرح له .

كما استمر إغلاق ضريح الإمام الحسين، فضلا عن استمرار غلق الأضرحة كافة على مستوى الجمهورية.