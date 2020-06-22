تحرير 47 مخالفة للسائقين بالمحلة وسمنود

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تحرير 47 مخالفة لعدد من السائقين، تنوعت ما بين عدم ارتداء الكمامة، والسير عكس الاتجاه، وصف ثان، والانتظار الخاطئ.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، بمدينتي المحلة وسمنود وقرى الناصرية والناوية وميت عساس، حيث رافقه رئيس مركز ومدينه المحلة، ورئيس حي ثان المحلة، ورئيس مركز ومدينة سمنود.

وفي مدينة المحلة الكبرى، تابع محافظ الغربية الأعمال الجارية لمجزر حصة شبشير الآلي، وأمر بغلق وتشميع ملعب خماسي لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب بعض عريات المأكولات والمشروبات المتنقلة.

وشدد "رحمي" على رئيس مركز ومدينة سمنود، باتخاذ الإجراءات القانونية مع المعتدين على شط إحدى الترع بالمدينة، والذين أقاموا مجموعة من الورش غير المرخصة عليها، وإزالة التعديات، وتجميل المكان، وإقامة سور لمنع التعدي مرة أخرى، وتخصيصه كمتنزه للمواطنين.