استعدادات مكثفة للطب الوقائي لامتحانات السنوات النهائية بجامعة القناة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تتخذ إجراءات صارمة من أجل سلامه أبنائها من الطلبة أثناء فتره إمتحانات السنوات النهائية عن طريق سلسلة من الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تقوم بها إدارة الطب الوقائي بالإدارة الطبية بالجامعة استعدادا لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية.

وأشارت هجرس إلى ان إدارة الطب الوقائي حرصت على المرور على جميع الكليات قبل بداية الإمتحانات لمتابعه تطبيق التعليمات وتحديد مداخل ومخارج الطلاب وأماكن التجمع ومدى ملاءمة اللجان الخاصة بالامتحانات من حيث التهوية والتأكيد على المسافات بين الطلاب والقائمين علي الامتحانات.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الإدارة الطبية أستعانت بالكواشف الطبية للإطمئنان على الطلاب أثناء دخولهم الحرم الجامعى والتأكد من سلامتهم عن طريق قياس درجه الحرارة والكشف الطبى على المشتبه بأي أعراض تنفسيه وذلك من خلال الفريق الطبى بالإدارة.

وأشارت الدكتورة سمر فتحي مديرعام الإدارة الطبية بالجامعة ان ادارة الطب الوقائي تحت إشراف الدكتورة سالي سعد والدكتورة دعاء رفعت تقوم بتوعية العاملين والقائمين على سير الامتحانات على بما يجب إتباعه وتوزيع وسائل التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية في مناطق التجمع داخل الكليات المختلفة وكذلك توفير ماده إعلاميه لتوعيه الطلاب ضد فيروس كورونا وكيفيه الوقاية منه وتم بثها عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المتبادلة بينهم وبين الجامعه والإجراءات المتبعة أثناء تواجدهم بالجامعة لأداء الإمتحانات النهائية.

كما استعدت الجامعة بتجهيزعياده طبية داخل كل كليه بالجامعة مزوده بكل الوسائل الوقائية لمتابعة الطلاب أولا بأول، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على توافرسيارات الإسعاف داخل الحرم الجامعي وتوافر أدوية الطوارئ بعيادات الكليات أثناء فتره الإمتحانات.