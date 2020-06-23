ضبط خبز مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنيا

ضبطت إدارة التموين بمركز مطاي بالتنسيق مع مباحث التموين في المنيا، 3280 رغيف خبز بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر نقص وزن، و80 محضرا تموينيا متنوعا.

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مخالفات المخابز البلدية، تنوعت بين: نقص بالوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات.