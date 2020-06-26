وداعا "ألا صلوا في بيوتكم".. انتهاء رفع آذان النوازل في الصلوات الخمس

رفعت المآذن، قبل قليل، أذان صلاة العشاء، معلنة انتهاء العمل بأذان النوازل الذي يتضمن قول المؤذن في نهاية الأذان: "ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم" وذلك بعد 3 أشهر من إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعات.

وتعود المساجد لحياتها الطبيعية في أذان فجر السبت، حيث ترفع المساجد الأذان بالصيغة الطبيعية العادية بدءا من يوم فجر الغد، بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة فتح المساجد، مع استمرار أذان النوازل لصلاة الجمعة فقط من كل أسبوع.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حالة الطوارئ بداخل الوزارة لتنفيذ فتح المساجد، السبت، بعد غلق استمر لأكثر من 3 أشهر.

وتبدأ الوزارة في تغيير صيغة الأذان فجر يوم السبت، بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر يوم الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي، وتتم صلاتها ظهرًا بالمنازل إلى أن برفع تعليق إقامتها. مؤكدا أن ذلك مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة.

وعقد وزير الأوقاف عدة اجتماعات، الأيام الماضية لوضع أطر العودة، حيث أكد الوزير أنه شخصيا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله وضيوف بيوته،متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله عز وجل وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين، معربا عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد.

وشدد الوزير على فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط وتشمل، عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامً، كذلك عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وتشمل الإجراءات عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.