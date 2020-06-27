صور.. مقاهي السويس تعود للعمل بإجراءات مواجهة كورونا

عادت مقاهي وكافتيريات بمحافظة السويس للعمل من جديد، وذلك باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشي فيروس كورونا.

والتزمت معظم المقاهي بأحياء المحافظة المختلفة، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم تواجد مواطنين بها اكثر من 26%.

وشهدت المقاهي بحي الأربعين أكبر أحياء المحافظة، إقبالًا على المقاهي من جانب المواطنين، وقال حمدي كامل، صاحب مقهى "قمنا بإعادة فتح المقهى من جديد، مع القيام بالتعقيم وتطهير قبل بدء العمل".

وأشار علي طه، مدير إحدى الكافتيريات، إلى التزامهم بتنفيذ إجراءات إعادة الفتح، للحفاظ علي صحة المواطنين والعاملين.