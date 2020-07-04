تحرير محضرين ضد مصنعين للملابس لوجود أدوات مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، من شن حملة مكبرة علي مستوي المراكز والقري وأسفرت الحملة، عن تحرير 2 محضر ضد أصحاب ورش لتصنيع الملابس بمركزى أشمون وبركة السبع لحيازتهم أدوات تصنيع مجهولة المصدر، وضبط 40 كرتونة و120 بكرة خيوط ، و360 كجم و 2750 متر قماش.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر ضد صاحب مصنع مواسير بلاستيك للتشغيل بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بمدينة سرس الليان، كما تم تحرير محضر أخر ضد صاحب محل بقالة بناحية دمليج مركز منوف لحجب سجائر عن البيع بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط 250علبة سجائر.

من جانبه أكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن تحرير 302 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال يومان من الحملات التموينية والتى أسفرت عن تحرير 103محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و199 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.