نجل عبدالرحمن أبو زهرة يوجه رسالة لوالده: "معلمي وملهمي الأول"

بعد تصريحات الفنان عبدالرحمن أبوزهرة الأخيرة والتي عبر من خلالها عن مروره بمرحلة نفسية صعبة بسبب تجاهله من جانب الوسط الفني.

أرسل الفنان أحمد أبو زهرة رسالة مؤثرة لوالده عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" والتي قال فيها: "يا أول من علمني كيف أحترم الفن وأعشقه وأكون صادق في كل نوتة موسيقية أعزفها، من يوم ما كنت بلعب وأجري في كواليس المسرح القومي كطفل وانت زرعت فيا احترام الجمهور وشوفتك ازاي بتدخل على المسرح وتتحول لغول يصول ويجول على خشبته وأنا وكل الجمهور الحاضر في حالة انبهار ومتعة لا نهائية، شجعتني أن أترك مصر لأنك رأيت أن حال الفن في مصر للأسف في النازل حزنت بعد سماعي لمواقف أخيرة حدثت لك في الوسط الفني لا توصف بأنها امتهان لتاريخك ولكن هي امتهان لانتساب من قاموا بإهانتك لهذه المهنة المقدسة ولكن للأسف أصبح ينتسب اليها في مصر الكثيرون الذين يدنسون رسالة الفن الحقيقية ولا يقدرون ولا يعلمون قيمة مثلك، أقول هذا ليس لأنك أبي ولكن لأنك كنت معلمي وملهمي الأول في كل شيء أنت وماما الله يرحمها، ستظل في وجدان الجمهور وسيظل حبهم لك بلا حدود، ولا عزاء للفن المحترم والفنانين المحترمين في مصر".

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قال إن هناك فهما خاطئا لتصريحاته الأخيرة، موضحًا أنه يمر بظروف قاسية وضغوط غير قادر على تحملها دفعته للقول إنه يفكر في اعتزال العمل الفني.

وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "فهموا كلامي خطأ، أنا بمر بظروف عائلية قاسية أوي وربنا يصبرنى عليها.. ومقلتش هعتزل أنا قلت بفكر في الاعتزال".

وتابع، أنه لا يستطيع أن يعيش بدون الدراما وتفكيره فى الاعتزال كان بسبب الضغوط التى مر بها، وتابع: "أنا مقدرش أعيش من غير دراما وتمثيل.. كانت لحظة حزينة ومعرفش أنا قلتها أزاي".