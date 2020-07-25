صحيفتان سعوديتان: المملكة حرصت على اتخاذ إجراءات تضمن سلامة الحجاج

أكدت صحيفتا "البلاد" و"اليوم" السعوديتان حرص المملكة على اتخاذ قرارات وإجراءات تضمن سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت صحيفة "البلاد"، في افتتاحيتها، تحت عنوان "حج آمن"، أن الجهات المسؤولة اتخذت إجراءات مشددة لمنع المخالفين من دخول المشاعر المقدسة مع التشديد على عدم وجود حملات أو مكاتب حج في هذا الموسم، وتوفير الطاقات الآلية والبشرية وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء الفريضة في أجواء إيمانية وصحية كاملة.

وأشارت "البلاد"، إلى أن الجهات المعنية بالحج أكملت استعداداتها لتنفيذ خططها في موسم استثنائي هذا العام بعدد محدود من حجاج الداخل، فيما يقتصر حج المواطنين السعوديين على موظفي الصحة ورجال الأمن المتعافين من كورونا المستجد.

من جانبها، قالت صحيفة "اليوم"، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "الجهود المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن"، إن السعودية بفضل دعم ورعاية الحكومة، رسمت مشهدًا متكاملًا من الانضباط والتكاتف والتنسيق في سبيل التصدي لآثار هذه الجائحة وانتشارها، في إطار التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبأفضل مستوى من الخدمات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة لم تفرق بين مواطن أو مقيم أو زائر، فهي تضع بروتوكلات خاصة لضمان سلامة حجاج بيت الله، مبنية على أسس واقعية تقتضيها طبيعة الموقف من مراعاة للأعداد والأوقات وغيرها من التفاصيل.