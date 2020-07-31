توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار رطب وأمطار خفيفة رعدية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الحالي.

إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل نهارًا معتدل ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّه تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للرمال والأتربة ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ويتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب تكون رعدية أحيانًا وذلك أيام السبت والأحد والاثنين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس السبت 1 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.

طقس الأحد 2 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 30.

طقس الاثنين 3 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 31.