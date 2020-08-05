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مطار القاهرة يشهد 104 رحلات لنقل 10 آلاف مسافر اليوم

كتب:

أيمن حمزة
11:09 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 104 رحلة لنقل 10 آلاف راكب

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 104 رحلة لنقل 10 آلاف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولي الأربعاء، 52 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 5605 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

ويغادر المطار 52 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 3893 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات المطار ستشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول نحو 10 آلاف راكب على متن 104 رحلات جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة لشركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي. 

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