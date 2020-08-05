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محمود مسلم

المطار يستقبل 17 رحلة دولية لنقل 1961 مسافرا

كتب:

أيمن حمزة
01:21 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
المطار يستقبل 17 رحلة دولية تقل 1961 راكبا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

المطار يستقبل 17 رحلة دولية تقل 1961 راكبا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، 17 رحلة طيران دولية ، تقل على متنها نحو 1961 مسافر من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات خارجية.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، عن أنّ صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخرى قادمة من عدة دول بالخارج منها "الإمارات، السودان، السعودية، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، لندن، إيطاليا، فرنسا، ولبنان"، وخضع جميع ركاب الرحلات للفحص الطبي بصالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

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