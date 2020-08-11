إياد نصار: بقالي في مصر 13 سنة.. والشخصية المصرية صعب حد يوصلها

كشف الفنان إياد نصار، سر إتقانه سريعًا اللهجة المصرية، قائلا إن الموضوع جاء عبر مراحل، "خلينا نتفق إن المنطقة العربية بشكل عام اللهجة المصرية مش بعيدة عن ودانه، عشان ثقافتنا مكوناتها من الدراما المصرية فاللهجة مش بعيدة".

وأضاف "نصار"، في لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن الوضع يختلف عند تقديم شخصية مصرية، "الموضوع مش بيبقى لهجة، ولكن روح الشخصية المصرية، وده صعب حد يوصله إلا لو قعدت مع حد في الشارع، الشخصية المصرية بتختلف عننا، وده محتاج وقت ومجهود".

وتابع: "أنا بقالي 13 سنة في مصر، ومراتي مصرية، فبقت اللهجة المصرية في حياتي طول الوقت".