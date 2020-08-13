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محمود مسلم

  الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين ويداهم منزل رئيس دير استيا

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أ ش أ
12:13 م | الخميس 13 أغسطس 2020
جيش الاحتلال الاسرائيلى

جيش الاحتلال الاسرائيلى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت منزل رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان، وحققت معه ووجهت له تهديدات بخصوص عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الشارع المحاذي للبلدة وكذلك قيام البلدية بفتح طرق زراعية للأهالي.

من جانبه، استنكر محافظ سلفيت عبدالله كميل ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاتها المتكررة لزعزعة الاستقرار والأمن في مختلف بلدات وقرى المحافظة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن ترهبه تهديدات الاحتلال.

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