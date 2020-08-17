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مصرع شاب غرقًا بمدينة دهب

كتب:

حماده الشوادفي
07:15 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم الاثنين إخطارًا من مستشفى دهب المركزي بوصول مصطفى  طه خميس، 31 عامًا، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، إن الشاب حاول السباحة داخل البحر في منطقة غير مسموح السباحة بها، بوادي قنى التابع للمدينة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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