تطوير الحملة الميكانيكية وتجهيزها لاستيعاب أسطول السيارات بكفر شكر

أكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، تطوير الحملة الميكانيكية، واستغلال بعض المساحات الملاصقة لها، والتى كانت غير مستغلة بشكل مناسب، حيث تم تسويتها وتجهيزها بمعدات مجلس المدينة وضمها للحملة بشكل مناسب، وذلك بهدف استيعاب المعدات والسيارات التابعة لمجلس المدينة.

وقال رئيس المدينة إنه تم تسوية مساحة ملاصقة للحملة الميكانيكية، وتجهيزها بمعدات وجهود رجال الحملة، والذين كثفوا جهودهم طبقًا للخطة التى وُضعت لهم، بهدف ضم تلك المساحة واستغلالها، وإنشاء بوابة أخرى بنظام مناسب لاستيعاب أسطول سيارات ومعدات مجلس المدينة.