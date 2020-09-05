قطع مياه الشرب عن أبو رديس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم السبت، قطع مياه الشرب بجميع أحياء المدينة، نتيجة كسر في خط المياه الرئيسي القادم من مدينة أبوزنيمة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إنه جار التعامل مع الأزمة من خلال فريق من المتخصصين المدربين على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه جرى قفل المحابس لمنع تدفق المياه بمنطقة الكسر لتأمين الخط، وجار تحديد الجزء التالف لقطعه، ووضع ماسورة جديدة.

وأكد رئيس المدينة أنه سيجري ضخ المياه، عقب الانتهاء من أعمال التصليح، والتأكد من اختبار الخط.