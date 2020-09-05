"سكاي نيوز": أنقرة تحرك دبابات تركية باتجاه الحدود اليونانية

أعلنت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن أنقرة تحرك دبابات تركية باتجاه الحدود اليونانية، وفقا لما نقلته عن صحيفة "جمهورييت" التركية وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت تركيا، اليوم، عزمها إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع شمال قبرص، وذلك بينما يسود التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت أنقرة إلى أنها ستجري المناورات مع جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها دوليا اعتبارا من الأحد.

وتجرى المناورات تحت اسم "عاصفة البحر الأبيض المتوسط"، وتستمر لخمسة أيام.