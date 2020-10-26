نتائج انتخابات المرشحين الفرديين في الدائرة الثانية بقنا

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية ومقرها قوص، عن النتائج المرشحين الفردين في مركز وقسم قنا.

حيث بلغ من أدلوا بأصواتهم ١٢٦ألف و٨٩٠ ناخب وناخبه من إجمالي ٤٩٨٧ ألف و٧٨٢ من لهم حق التصويت، والأصوات الصحيحة بلغت ١١٥ألف ٨٤٤، والأصوات الباطلة بلغت ١١٠٤٦صوتا.

وكانت أصوات أعلى المرشحين كالاتي: أشرف أبو الفضل ٢١٦٦١ صوتاً، مستقل، ومحمد كامل ١٦٨٣٩ صوتاً، مستقبل وطن، محمد طايع ١٦٤٦٩ صوتاً ، مستقبل وطن، أبو الحسن الجزار ١٥٤٨١ صوتاً، مستقبل وطن.يذكر أن الدائرة الثانية وتضم مراكز قوص ونقادة وقفط، مخصص لها مقعدين فرديين ، ويخوض جولة الإعادة ٤مرشحين أعلى الاصوات.