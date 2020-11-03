"صوتك مسموع" تتلقى 229 ألف رسالة و"القمامة" تتصدر المشكلات

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بمناسبة مرور عامين على انطلاق المبادرة في شهر أكتوبر 2018، في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وتعتبر تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، أحد أهم الملفات المهمة التي يحرص شعراوي على متابعتها يومياً ومتابعة تقاريرها باستمرار، نظراً لأنها تختلف عن أي آلية سابقة لاستقبال شكاوي المواطنين فهي تعتمد على أبسط الطرق غير التقليدية لتلقي الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة "فيس بوك" و"واتس آب" وذلك للتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات، وتطوير منظومة الشكاوي.

الجيزة والبحيرة أكثر المحافظات استجابة للشكاوى

وأعلن شعراوي عن أهم ما حققته مبادرة "صوتك مسموع" خلال عامين 2019/2020 في التعامل مع الشكاوى والمقترحات التي تلقتها من المواطنين وسرعة الاستجابة لها، مؤكدا على تفاعل فرق العمل التي تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسي بالوزارة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى، مشيراً إلى أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى وتفاعلاً لها والردود عليها بشكل مميز هي محافظات الجيزة والبحيرة والقليوبية والدقهلية.

واستعرض وزير التنمية المحلية نتائج التقرير الذي تلقاه عن عمل المبادرة خلال عامين والتي شهدت العديد من رسائل الشكر والإشادة من المواطنين بالمحافظات، لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية مما جعلهم يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقي وصوتهم مسموع بالفعل.

وأشار إلى استمرار الجهود المبذولة للعمل على نجاح المبادرة خلال الفترة المقبلة وتزويدها بجميع الإمكانيات التى تتيح التواصل مع المواطنين، ليشعر المواطن أن صوته أصبح مسموعا بكل سهولة ويسردون مشقة أو عناء.

5 أنواع من شكاوى المواطنين يتم استقبالها

وأكد شعراوي أن المبادرة نجحت خلال عامين في تلقي 228 ألفًا و851 رسالة منها نحو 47 ألف شكوى مستوفاة تم حل 94.4% منها، وجار العمل على حل باقي الشكاوى، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى المخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جرى تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم، لافتاً إلى أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة .

وأشاد شعراوي بالجهود التي بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين على مدار الساعة، مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وقال شعراوي إن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن خدمة الواتس آب تلقت خلال عامين نحو 196 ألف رسالة منها 37 ألفا 863 شكوى جرى حل 36 ألفا و425 شكوى بنسبة 96,2% وجار حل 1438 شكوى.

كما تلقى البريد الإلكترونى للوزارة 875 شكوى جرى حلها بنسبة 88%، أما صفحة المبادرة على موقع "فيس بوك"، والتي يتابعها أكثر من 34 ألف شخص فورد إليها 8439 شكوى تم حلها بنسبة 90%، وتلقى الخط الساخن 5437 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسارعن الشكاوى التي ترد إلى المبادرة من بينهم 377 مقترحاً وتم التوجيه باتخاذ اللازم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 22 ألفًا و500 شكوى، والإشغالات 14 ألفا و251 شكوى، ومخالفات البناء 5078 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 3721 شكوى، والفساد 1627 شكوى، موضحاً أنه في إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام وحدات رصد ميداني من الوزارة بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري للتأكد من عدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.