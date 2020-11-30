وزير الرياضة يكشف تفاصيل إيقاف مجلس إدارة الزمالك: مخالفات لا مؤامرات

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل قرار الوزارة بإيقاف مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية، ومدى تداعيات القرار، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، نستعرضها بشكل تفصيلي في التقرير التالي.

وزير الرياضة: لم نتسرع في إيقاف مجلس إدارة الزمالك

وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة طمأنه لنادي الزمالك وجمهوره، موضحًا أنّ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة تهتم بكل المؤسسات بما لا يخرج عن الجزء القانوني: "لازم يعرفوا إننا بنهتم بكل المؤسسات مش هنسيب كيان يظهر فيه شيء عكسي، ولم يكن هناك أي تسرع في وقف مجلس إدارة النادي".

وأضاف صبحي، لم يكن هناك أي تسرع، بل أخذنا الأمور بهدوء شديد، وكانت هناك لجان دخلت أكثر من هيئة ونادي وليس نادي الزمالك فقط، وهناك أيضًا لجان أخرى في عدد من الأندية الأخرى، والأمور تسير على ما يرام حتى الآن.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنّ قرار اللجنة بمراجعة ما تم في نادي الزمالك كان يستوجب إيقاف مجلس الإدارة الحالي بناء على المراجعة القانونية، قائلا: "لا نتهم أي مجلس بأي شيء كونه دور النيابة والتحقق، فاللجنة القانونية رأت أن يحصل توقيف لمجلس الإدارة الحالي وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي".

وتابع: "طبقًا للائحة، يتم إدارة النادي في حالة عدم وجود المجلس بثلاثة قضاة حاليين أو سابقين، وبالفعل راعينا كل ذلك".

وزير الرياضة: خروج مجلس الزمالك الموقوف تم بمنتهى السلاسة دون مشاكل

وقال إنّه يشكر النادي الأهلي ومجلس إدارته على البيان الذي خرج ظهر أمس، وقدموا فيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية، وشجبوا أي مظاهر سلبية حدثت وخرجت على غير المعتاد، وبصفة خاصة ما حدث مع اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا.

وأضاف أنّه يُحب الروح الجميلة وأطلق مبادرة لا للتعصب ومصر أولا، وشاهد الجمعة الماضي مباراة نهائية رائعة جمعت فريقي الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا: "لأول مرة ناديين مصريين في نهائي أفريقيا، كان شيء مشرف".

وتابع: "مجلس إدارة النادي الزمالك بعد المباراة نزل وسلم على مجلس إدارة النادي الأهلي، وحتى اليوم عندما أصدرنا قرارًا بوقف مجلس ادارة النادي الأبيض الأمر تم وخرج مجلس الإدارة من النادي بمنتهى السلاسة، اجتمع في هدوء وخرج في هدوء، ومكنش فيه أي تعليق بأي حال من الأحوال، ده وضع قائم.

وزير الرياضة: هناك مخالفات مالية في الزمالك.. وللنيابة الكلمة الأخيرة

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنّ هناك لجان للتفتيش على الأندية والمؤسسات الرياضة لرصد أي مخالفات، فهناك لجان توجهت لنادي الزمالك والأهلي وكذلك اللجنة الأولمبية، موضحًا أنّه من المؤكد أنّ اللجنة التنفيذية للجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة وزارة الشباب والرياضة ارتأت أنّ هناك في نادي الزمالك ما يؤدي إلى مخالفة مالية، ولذلك حوّلت هذه المخالفات وأخذت توقيف المجلس.

وأضاف أنّ وقف مجلس إدارة نادي الزمالك، يعني أنّ هناك مخالفات مالية، وهو ما أكدته اللجنة المشكلة من وزارة الشباب الرياضة، وهو أيضًا ما ستأكده أو ستنفيه تحقيقات النيابة.

وعن مسؤولية رئيس الزمالك المعزول في المخالفات، أكد وزير الشباب والرياضة، أنّ التحقيقات الخاصة بالنيابة ستكشف عن المسؤول، وعن المسؤولية الضمنية التي تقع على مجلس الإدارة، وقد تكون المخالفة تخص الإدارة التنفيذية التي يرأسها المدير التنفيذي، وقد تكون المخالفة تخص الإدارة المالية، لكن المسؤولة التضامنية ستسردها النيابة أيضا.

وتابع صبحي، أنّ "التفتيش اللي تم ده إداري، جزء النيابة هو اللي هيكشف المخالفة بالقضايا والمسؤول عنها".

وزير الرياضة: اللجنة المعينة لرئاسة الزمالك ستشرف على انتخابات النادي

وقال الدكتور أشرف صبحي، إنّ اللجنة التي عُينت لإدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت ستكون مسؤولة عن تسهيل الأعمال والإدارة التنفيذية المتكاملة للنادي في كل أجوائه، حتى في القيام بالعملية الانتخابية بعد أولمبياد 2021، موضحا أنّ جميع المهام الذي كان يقوم بها مجلس إدارة النادي ستقوم بها اللجنة المعينة.

وأوضح أنّه في أي وقت من الأوقات ثُبت عكس ما هو موجود أمام جهات التحقيق، بشأن مخالفات النادي سيكون الأمر موضع تداول كونه شأن عام ومال عام، وسيتم الالتزام بنتيجة التحقيق، والوزارة لن تترك النادي يواجه أي عائق.

وواصل:"إحنا مركزين مع نادي الزمالك وواعيين ميحصلش أي حاجة للمؤسسة نفسها، طالما فيه تحقيقات، وما يخرج من قرارات نيابة التي لا نعلمها سيتم تنفيذها".

كما طمأن جماهير النادي الأبيض، قائلًا: "القرار اللي طلع ده طلع زيه لمؤسسات أخرى وليس للزمالك فقط، دورنا كحكومة ضبط العام ونترقب ونراقب فيما يخص الشأن العام، في الاتجاه الموازي، مكملين مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص الشأن الإعلام الرياضي، من أجل ضبط المنظومة بكل المستطاع".

صبحي: رئيس الزمالك المعزول له حق الترشح لرئاسة النادي في حالة واحدة

وأشار إلى أنّ هناك تفاهما كبيرا جدًا بين الوزارة وكل المنظومات الرياضية، ولكن الوزارة تعي دورها جيدًا وحدودها جيدًا: "عارفين إيه اللي نسمح بيه وإيه لا نسمح بيه"، كما أنّ الوزارة تُدير المنظومات الرياضية بمنتهى المرونة والحكمة وتستوعب الجميع.

وأضاف أنّ هناك سلطات لوزارة الرياضة في الأندية طبقًا لقانون الرياضة في المادة الأولى والمادة 13 وكذلك في اللائحة المالية، وذلك في الإشراف المالي والإداري على الأندية فيما يخص المخالفات، وتتخذ الوزارة ما تراه مناسبًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنّ هناك توافقا بين اللجنة الأولمبية وبين الوزارة، وجرى التفاوض والجلوس معًا وتحدثوا عن تعديل بعض البنود في قانون الرياضة يُتيح التدخل في سلطات الأندية فيما يخص الشأن القانوني فقط، وكان هناك تفاهم كبير جدًا.

وأوضح أنّ المنظومة الرياضية العليا في مصر وهي وزارة الشباب والرياضة والمنظومات التخصصة مثل اللجنة الأولمبية والاتحادات، متوافقين، "لو رئيس الزمالك المعزول قرر يخوض الانتخابات على رئاسة الزمالك مرة أخرى، يحق له في حالة عدم وجود أي مخالفات جنائية أو مالية تخصه أو مُدان فيها".

وتابع: "ممكن ينزل الانتخابات رغم قرار اللجنة الأولمبية بوقفه رياضيًا 4 أعوام، بس الموضوع ده يرجع للجمعيات العمومية، يعني لو الناس في الجمعية العمومية معندهمش مانع يبقى رئيس ليهم، بس لا يمثل النادي في 12 لعبة رياضية مفيش مشكلة، لأنه عنده إيقاف من 12 اتحاد، فده يرجع للجمعية العمومية".

وزير الرياضة بعد وقف مجلس الزمالك: لست في خصومة مع أحد.. نطبق القانون

وقال الوزير إنّه يتواصل مع كل الاتحادات والأندية كونه وزيرًا مسؤولا عن المنظومة الرياضية في مصر، موضحًا أنّه ليس في خصومة مع أحد طالما نُطبق القانون، وطالما الوزارة تسير وفقًا لما يراه الصالح العام، وذلك في تعليقه على وقف مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضاف أنه يتواصل مع الجميع لما في صالح المؤسسة، مستدلًا على ذلك أنّه عندما أقيمت مباراة بين ناديي الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقف الجميع على خط واحد وصرح بأنّ مصر هي من تلعب وهي من ستفوز.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنّه هنأ الفريق الفائز وهو النادي الأهلي، وقال "هارد لاك" لنادي الزمالك بعد الهزيمة في النهائي: "مش هنبص يمين أو شمال وكنا مترقبين جدا لما بعد المباراة، لن نصمت أمام التعصب الرياضي على الشاشات وسيناقش ذلك مع المجلس الأعلى للإعلام".

وتابع: "لازم يبقى عندنا الحس التربوي هو الأساس، لازم تبقى المنظومة الرياضية واخدة الشكل ده، مش هنسيب الوسط الرياضي كده حتى لو أخذنا ده خطوة خطوة إحنا دولة تتطور بشكل كبير جدًا جدًا، ونعمل صالات وحاجات كتير جدا في قطاعنا، ونأخذ الأمور شمولية، يجب أن يكون هناك ضبط، ودي مسؤوليتي الفترة القادمة بشكل كبير جدا لكل الهيئات".

صبحي: كان مقررا غلق استاد القاهرة قبل لقاء القمة.. والوزارة تدخلت

كوشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة رفض استاد القاهرة استضافة مباراة كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع نادي الأهلي ونهضة البركان، موضحًا أنه كان من المقرر غلق ستاد القاهرة قبل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف لزراعة البذرة الشتوية للنجيلة، ولكن الوزارة تدخلت وتم تأجيلها إلى بداية من شهر ديسمبر.

وأضاف أنّه جرى التواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن هذا الأمر، وتبيّن أنّ هناك ثقة كبيرة جدًا من جانب الاتحاد الأفريقي لتنظيم مصر للمباراة، بعد أن نظمت مصر 2019 بطولة كأس الأمم الأفريقية: "إحنا بنعمل حاجات على أعلى مستوى".

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى التنسيق مع اتحاد الكرة المصري، وجرى التأكد من أنّ استاد برج العرب متاح وكذلك استاد السلام: "مش هنعمل حاجة بدون دراسة، مش بعمل أي حاجة عشوائية ولا أتحرك عشوائي، وأحيانا محدش يعرف إحنا بنفكر في إيه، إحنا عندنا استادات وتواصلت مع عمرو الجنايني بشأن هذا الأمر".

وتابع: "إحنا بندخل مع الاتحادات في أي تنظيم سواء بطولة عالم أو بطولة أفريقية لما تتعمل حاجة في مصر تتعمل كما ينبغي، ده توجيه من القيادة السياسية، لما مصر تستضيف حدث لازم نُظهر للعالم مصر هي إيه".

وزير الرياضة لـ جماهير القلعة البيضاء: لن أسمح بمؤامرات ضد الزمالك

ووجّه وزير الشباب والرياضة، رسالة طمأنة لجماهير نادي الزمالك، قائلا إنّه شخصيا أو الوزارة لن يسمحا بحدوث مؤامرة ضد أي مؤسسة، ولكن حدثت أمور قانونية الفترة الماضية وأمور شخصية بين عدة أطراف، وما فعلته الوزارة هو نقل هذا الشأن للموضوع وليس التشخيص، مؤكدا أنّ الوزارة لن تسمح بأن يكون هذا الأمر مؤامرة: "إحنا موجودين وبنحمي المؤسسات لأنها الباقية".

وأضاف أنّه أستاذ إدارة تسويق، وخبرته التطبيقة موجودة، ويوجد مبادئ في الإدارة وهي الأكثر فاعلية، بمعنى أنّ المدير الذي لا يدرك كل عناصر إدارته فنيا وإداريا لن يستطيع الإدارة، لذلك الشخص الذي يدير على المستوى الأكبر لا يسمح بأن يكون الخلاف شخصيا لتمكنه من الإدارة بشكل صحيح.

وأكد أنّ الوزارة تدير الموضوع بموضوعية، وهو وجود مشكلات كثيرة، كما أنّ الوزارة مع الجهاز المركزي للمحاسبات تفقدت كل المؤسسات الرياضية، وهناك قرارات ترتقي لمثل القرار الذي جرى اتخاذه مع الزمالك، وأخرى قرارات تقتصر على التحويل فقط، ولن يتم السماح للخروج بشكل أو بآخر.

وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية وتخطيطية، يخدم قطاع الشباب وقطاع الرياضة، حيث يخدم الأول من سن 5 لـ17 عاما والثاني من 18 لـ40 عاما، وخلال العامين الماضيين جرى تنفيذ أكثر 300 مشروع في القطاع الشبابي بمشاركة 20 مليون شاب مشارك، وتنشأة الشاب منذ الصغر من الأسرة ثم المدرسة والجامعة والكنيسة أو الجامع ثم مركز الشباب والنادي.

وبالنسبة لاستراتيجية الرياضة، فتنقسم لجزأين، التنمية الرياضية، إذ أطلقت الوزارة مبادرة الدراجات والماراثون والمدرب المجتمعي و1000 حلم لـ1000 فتاة صعيدية ويجرى تعليمهم كرة القدم، لافتا إلى أنّهم يهدفون بأن يمارس المواطنين بنسبة كبيرة الرياضة.

ولفت إلى أنّ هناك مشكلة تكمن في "رياضة البطولة"، وتضم الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، إذ يمنح القانون الجمعيات العمومية مسؤولياتها، وتتدخل الوزارة لحل تلك الإشكاليات فقط.

وأوضح أنّ مبادرة "لا للتعصب" ليس هدفها التعصب الكروي فقط، ولكن التصدي للشائعات والتحديات، لافتا إلى أنّ استراتيجية بناء الإنسان طبقا لتوجيهات القيادة السياسية تتواجد في المدارس والجامعات.

وزير الرياضة: يحق لي اتخاذ الإجراء المناسب ضد مجالس الإدارات المخالفة

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ الوزارة تدعم الأندية الشعبية ماليا بشكل قليل الفترة الماضية لإعطاء الأحقية لها بتنمية مواردها، والموافقة على العروض الاستثمارية، وهذا دور الوزارة وفقا للائحة، وسيتم بحث سبل دعم تلك الأندية الفترة المقبلة من خلال المراقب المالي والإدارة المالية.

وأضاف خلال اللقاء أنّ القانون يعطي طبقا للائحة المالية ولمواد القانون لوزير الشباب والرياضة السلطة القانونية لاتخاذ الإجراءات وما يراه بشأن المخالفات في أي مجلس إدارة، وفي بعض الأحيان القليلة تسمح الوزارة للمجلس فترة للرد عليها، واتخاذ قرار فيما يتطلب تحويله للنيابة فيما يتعلق بالنواحي المالية.