كابتن ميرفت بطلة "شارع الحب" تظهر من جديد بعد خبر رحيلها من 35 سنة

في مفاجأة من العيار الثقيل، رغم تدوين تاريخ وفاتها يوم 3 سبتمبر من عام 1985، إلا أنه بعد مرور 35 عامًا، ظهرت الفنانة منيرة سنبل، إحدى نجمات زمن الفن الجميل، مؤخرًا في أكثر من فاعلية، منها حفل توقيع الفنان سمير صبري، لكتابه الجديد "حكايات العمر كله".

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة منيرة سنبل، مصحوبة بتعليق منها، وقولها: الفنانة القديرة منيرة سنبل ربنا يبارك في عمرها.

وتابعت: ميرفت في فيلم شارع الحب، هى الناس دي حلوين إزاي كده، تواضع واحترام وطيبة ورقي، زمن الفن الجميل.

ومن أشهر الأدوار التي جسدتها الفنانة منيرة سنبل، على شاشة السينما، فيلم شارع الحب، وقيامها بدور كابتن ميرفت، التي نافست الفنانة صباح للفوز بقلب العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، من إخراج عزالدين ذو الفقار عام 1958، عن رواية الأديب يوسف السباعي.

ولم تستمر منيرة سنبل، في الحياة الفنية كثيرًا، وابتعدت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، والتفرغ للحياة الأسرية، بعد أن شاركت في عدد قليل من الأفلام، منها فيلم شياطين الجو عام 1956، مع أحمد رمزي، وآمال فريد، إخراج نيازي مصطفى، تأليف عبدالحميد جودة السحار، وجيه أباظة.

كما شاركت منيرة سنبل في فيلم نساء في حياتي عام 1957، إخراج فطين عبدالوهاب، تأليف حسين حلمي المهندس، بطولة يحيى شاهين، هند رستم، زبيدة ثروت، وفي نفس العام قدمت فيلم ليلة رهيبة، من إخراج السيد بدير، تأليف محمد كامل حسن المحامي، بطولة شكري سرحان، شريفة فاضل، عمر الحريري، محمود المليجي.

كما ظهرت منيرة سنبل، في فيلم سجن أبوزعبل، للمخرج نيازي مصطفى، وتأليف السيد بدير، بطولة محسن سرحان، محمود المليجي، استيفان روستي.

وأخر أفلام منيرة سنبل، عام 1958 فيلم الحب الصامت، للمخرج سيف الدين شوكت، تأليف حسين حلمي المهندس، بطولة مريم فخري الدين، هند رستم، يحيى شاهين.