ضبط سيدة حاولت تهريب مخدرات لسجين بطوخ

ضبطت أجهزة أمن القليوبية، سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة وحشيش لاب خالتها أثناء زيارتها له في محبسه بالسجن المركزي في طوخ وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة فأمرتا بحبسها والتحفظ علي المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، وتبين من تحريات المقدم محمود إسماعيل، رئيس المباحث، أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز طوخ، بتفتيش متعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن طوخ المركزي، تمكنوا من ضبط "ه.ن.ت " 40 عامًا، مقيمة بمنشية الحرس الوطنى في بنها، وبحوزتها ( 250 ) قرص من عقار الأبتريل المخدر، وعدد 3 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 100 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين تزن 120 جرام، وكمية من الشادو المخدر تزن حوالي 150 جرام، وعدد 3 سلاح أبيض "كتر" موضوعين بتجويف أسفل علبة مأكولات بلاستيك، داخل الزيارة المعدة لابن خالتها السجين "ن. ح.م" 49 عامًا، سائق.

وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة فأمرت بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.