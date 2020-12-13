ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة بقليوب إلى 13 مصابا ومصرع اثنين

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة أجرة علي الطريق الزراعي مصر إسكندرية اتجاه القاهرة وتصادمها مع 3 سيارات آخرين إلى مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفي قليوب العام، وانتقل العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية والعقيد نصر القارح مدير مباحث مرور القليوبية وتم إعادة حركة المرور للطريق لطبيعتها بعد توقف دام ساعة ونصف بسبب الحادث حيث تم رفع أنقاض الحادث.

وتبين من المعاينة مصرع كلاً من أحمد مغاوري السيد 39 سنة من محافظة الغربية وسعد الله مبارك جادالله 45 سنة من البحيرة ، كما تبين إصابة كلاً من محمد مصطفي عبد الواحد 21 سنة غربية ،ولمياء علي المنشاوي 43 سنة غربية و سمير ضيف الله جادالله 52 سنة غربية وأحمد محمد مرسي 31 سنة غربية ، وياسمين أحمد علي 19 سنة غربية ، وأحمد رضا محمود 22 سنة كفر الزيات ، وحمود عبد السلام علام 32 سنة غربية ، وأحمد محمد السيسي 32 سنة غربية.

كان اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، بانقلاب سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب تجاه القاهرة وتصادمها مع 3 سيارات اخرين، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين وجاري نقلهم جميعا لمستشفي قليوب.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة جثث الضحايا والاستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث، والكشف الفني على السيارة وانتظار المعمل الفني لمعاينة الحادث.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بانقلاب سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب تجاه القاهرة، وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين، وجرى نقلهم جميعًا لمستشفى قليوب التي تولت التحقيق.