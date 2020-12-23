عضو النواب عن مصريي الخارج: المقيمون بالإمارات أنهوا أزمة العالقين

قال الدكتور عباس السادات، استشاري الأمراض الباطنية، وعضو مجلس النواب، ممثلًا عن المصريين بالخارج، إن مشكلة العالقين في دولة الإمارات الشقيقة تمثلت في أن عددهم 911 مصريًا مسافرين إلى دولة الكويت عن طريق دبي، وعندما تم إغلاق المطار في الإمارات، بسبب أزمة كورونا، أصبح هؤلاء المصريون عالقين، ومعظمهم من العاملين البسطاء، المسافرين إلى الكويت لعملهم هناك.

وأكد «السادات» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المصريين العالقين في الإمارات كانوا في حاجة إلى مساعدات فورية، وأماكن يقيمون فيها، واحتياجاتهم الإنسانية من أدوية ومثل هذه الاحتياجات، مضيفا أن هؤلاء المصريين كانوا في طريقهم إلى الكويت، وتم الاتفاق مع مجموعة من المصريين المقيمين في الإمارات بالإضافة إلى رجال أعمال إماراتيين، على تحمل نفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين، وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة.

وأوضح أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تواصلت معه للمشاركة في مبادرة «خلينا سند لبعض» التي تركز على جهود أعضاء الجالية المصرية في كل مكان، خاصة حاليا في الإمارات حتى يقدم المقيمون المصريون المساندة لإخوانهم العالقين، وبالفعل تم الاتصال بالعالقين وحل أزمتهم بمعاونة المصريين في الإمارات، والأصدقاء من دولة الإمارات الشقيقة، مضيفا أن الوزارة طرحت استمارة تسجيل للعالقين أظهرت وجود نحو 90% منهم بالإمارات في طريقهم إلى الكويت.

وأكد السادات أن وزيرة الهجرة أكدت له أنه في حالة استمرار تعليق الطيران بدولة الكويت فسيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والشركات السياحية الحاجزين بها رحلاتهم إلى الإمارات كدولة «ترانزيت»، وسيتم العرض على المصريين العالقين العودة إلى مصر، مطالبًا بنوك الخير في الدول العربية بالمشاركة لحل أزمات العالقين في الدول العربية، وأن تساند في هذه المواقف.