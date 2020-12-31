ارتفاع العجز التجاري التركي إلى 5 مليارات دولار

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم، أن العجز التجاري الخارجي للبلاد قفز 153.5% على أساس سنوي في نوفمبر، إلى 5.033 مليار دولار.

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 0.9%، وارتفعت الواردات 15.9%، مقارنة مع نوفمبر 2019.

وذكر تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، إن الخلل في التجارة الخارجية التركية سببه الإبقاء على أسعار الفائدة، أقل من معدل التضخم في تركيا، وأدى ضعف الليرة إلى زيادة مكاسب الأسعار إلى أكثر من 10%، والاندفاع نحو الذهب، باعتباره مخزن ثروة جذاب للمستهلكين الأتراك في أوقات تقلب العملة وارتفاع التضخم؛ إذ ارتفعت الواردات بنسبة 15.9%، إلى 21.1 مليار دولار عن العام الماضي، مدفوعة بمشتريات معادن ثمينة بقيمة 2.66 مليار دولار، بما في ذلك الذهب.

وانخفضت الصادرات بنسبة 0.9%، إلى 16.1 مليار دولار؛ إذ ظل الطلب في الأسواق الرئيسية ضعيفا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وانخفضت نسبة تغطية الصادرات والواردات إلى 76.2%، من 89.1%، واتسعت الفجوة التجارية بين يناير ونوفمبر بنسبة 82.5% إلى 45.3 مليار دولار.

وأضاف تقرير بلومبرج الأمريكية، أن تركيا من أكثر دول العالم رفعا للفائدة، خصوصا بعد القرار الأخير للبنك المركزي التركي، الذي رفع الفائدة الخميس الماضي إلى 17%، في محاولة من حكومة أنقرة، برئاسة رجب طيب أردوغان، لوقف نزيف الليرة، وإنقاذها من الانهيار أمام العملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى لجوء معظم البنوك في العالم، إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال فترة وباء كورونا، بهدف التوسع النقدي لتحفيز الاقتصاد، لكن ارتفعت أسعار الفائدة في 3 دول فقط في العالم، وهم الدنمارك وجنوب السودان وتركيا، وانخفضت أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية، لدرجة أن أسعار الفائدة في بعد الدول أصبحت بالسالب أو 0%، وفي بعض الدول الأوروبية لم يتغير سعر الفائد أساسا.