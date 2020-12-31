إطلاق خدمة سداد فواتير المياه من خلال منافذ فورى بالقليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني «فوري» لتحصيل فواتير إستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار «مجاهد»، إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال «الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وادخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال».

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي ١٢٥ وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي

,في وقت سابق كلف المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة القطاع التجارى بها بتشكيل حملات لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد الفواتير بفرعي مدينه الخصوص وجنوب الخانكة وحصلت مبالغ مستحقة عن قيم استهلاك المياه لعدد من أصحاب الأنشطة التجارية ومنازل المواطنين وقطعت المياه عن مشتركين رفضوا سداد الفواتير، لحين تقنين أوضاعهم.

ونفذ القطاع التجاري حملة علي تعديات المواطنين الخلسة علي شبكة المياة والصرف الصحي واتخاذ الإجراءات القانونية من تحرير محاضر ضبط للمواطنين المخالفين

كما دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي"

وأشارت الشركة أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.