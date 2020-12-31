إطلاق خدمة سداد فواتير المياه من خلال منافذ فورى بالقليوبية

إطلاق خدمة سداد فواتير المياه من خلال منافذ فورى بالقليوبية
كتب:
حسن صالح
06:46 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
تحصيل إليكتروني
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني «فوري» لتحصيل فواتير إستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وأشار «مجاهد»، إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال «الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وادخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال».
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي ١٢٥ وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي
,في وقت سابق كلف المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة القطاع التجارى بها بتشكيل حملات لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد الفواتير بفرعي مدينه الخصوص وجنوب الخانكة وحصلت مبالغ مستحقة عن قيم استهلاك المياه لعدد من أصحاب الأنشطة التجارية ومنازل المواطنين وقطعت المياه عن مشتركين رفضوا سداد الفواتير، لحين تقنين أوضاعهم.
ونفذ القطاع التجاري حملة علي تعديات المواطنين الخلسة علي شبكة المياة والصرف الصحي واتخاذ الإجراءات القانونية من تحرير محاضر ضبط للمواطنين المخالفين
كما دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي"
وأشارت الشركة أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.