وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس بعد صراع مع السرطان

توفى الفنان الكويتي صادق الدبيس، صباح اليوم السبت، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 62 عامًا.

وتدهورت الحالة الصحية لـ«الدبيس» خلال الأيام الأخيرة، حيث استدعت حالته نقله إلى أحد المستشفيات قبل أن تفيض روحه إلى بارئها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ومن المقرر تشييع جنازة صادق الدبيس بعد صلاة العصر، اليوم، علي أن يواري جثمانه الثري داخل مقبرة صبحان بالكويت، وتدرس أسرته عدم إقامة عزاء له في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في دولة الكويت.

صادق الدبيس من مواليد 14 مارس 1958، والتحق بالمجال الفني عام 1983، وقدم عشرات الأدوار في الأعمال التليفزيونية، منها مسلسلات (الملكة، وريال و6 حريم، وعواطف، وقلوب حائرة، والرهينة، وبين عصرين، وفي البيوت أسرار، وعزف الدموع، وسارة، والأخطبوط، وفريح صويلح، والخطر معهم، والحب يأتي متأخراً، والصقرين، وسوق المقاقيص، وأبناء الغد، وبيت الوالد، وحكايات كويتية، والوريث).

وقدم الفنان الكويتي صادق الدبيس 4 مسرحيات علي مدار مشواره الفني، هي (الأميرتين، ودقت الساعة، راجع والأميرات الثلاث)، كما شارك في عدد من المسلسلات الإذاعية، أبرزها (صدفة تلاقينا، وفارس مع النفاذ، وقلب حنون، وراعي الديونية، وأم سعف جتكم، وعند جهينة الخبر اليقين، ونافذة علي التاريخ).

وتسابق عدد من رواد موقع «تويتر» في نعي الفنان الكويتي صادق الدبيس، حيث نعاه أحدهم قائلاً: «المرحوم صادق الدبيس، من الممثلين الخلوقين.. بحياته لم يؤذي أحدا، دوماً كانت الابتسامة تسبقه، مدرسة في الأخلاق والطيبة، الله يرحمك ويرحمك برحمته».

وكان الفنان الكويتي داود الحسين قد نشر صورة للفنان صادق الدبيس علي سرير المرض قبل 5 أيام عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، وعلق عليها قائلاً: «الله يشفي ويعافي كل مريض، دعواتكم لأخونا صادق الدبيس أبو جراح بالشفاء العاجل».