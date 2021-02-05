فتح طريق كمين البدن بجنوب سيناء واستمرار غلق «الدولي» في عيون موسى

أعلن محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، فتح الطريق بعد كمين البدن الواقع على بعد خمسة عشر كيلومتر في اتجاه مدينة طابا "طريق طابا- نويبع" بعد الانتهاء من إزالة أثار السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة أمس.

يذكر أن مدينة طابا تعرضت أمس لسيول متوسطة وجرى الدفع بعدد من المعدات الثقيلة من قبل هيئة الطرق، ومجلس مدينة طابا، لرفع الكميات الكبيرة التي غطت طريق طابا النقب تمامًا، واستغرقت أعمال رفع هذه الاطماءات أكثر من 8 ساعات، ورفع مخلفات السيول بطريق طابا نويبع والذي استمر مغلقًا أمام حركة المرور حتى صباح اليوم.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من إزالة مياه الأمطار التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ أول أمس من كافة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وفتح جميع الطرق الرابطة بين مدن خليج العقبة .

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، على استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، لاستمرار تقلب حالة الطقس بكافة مدن لمحافظة، والتشديد على رؤساء المدن والقطاعات الخدمية بالتحرك الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ.

على جانب أخر مازال الطريق الدولي الجديد مغلق بداية من منطقة كمين عيون موسى نتيجة السيول التي ضربت منطقة وادي سدر التي تقع في مدخل مدينة رأس سدر اتجاه كمين عيون موسى.

وشهدت منطقة كمين عيون موسى تكدس السيارات نتيجة غلق الطريق منذ الساعة الثانية عشر من صباح اليوم وحتى الأن .

ودفعت الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر بالمعدات الثقيلة لرفع الاطماءات التي تركتها السيول على الطريق لفتحه أمام حركة المرور.

ويسود محافظة جنوب سيناء حالة من الطقس السيئ، ورياح شديدة بكافة مدن المحافظة .