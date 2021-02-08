مصرع ابن مالكه.. أسماء ضحايا حادث انهيار حائط فندق بالمنيا

جثة واحدة تم انتشالها من تحت أنقاض جدار بطول 25 متراً، تعرض للانهيار بشكل مفاجئ، داخل فندق «حورس»، أحد أشهر الفنادق السياحية في حي الإخصاص بشمال مدينة المنيا، مساء اليوم الاثنين، بسبب حدوث انفجار بماسورة مياه، تبين أنها جثة ابن صاحب الفندق.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانهيار حائط بطول 25 متراً، بسبب حدوث انفجار بماسورة مياه، داخل فندق حورس السياحي، شمال مدينة المنيا، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم جميعاً إلى المستشفي العام.

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع «توما ثروت ملك»، 21 سنة، ابن صاحب الفندق، كما أصيب كل من «هاني عزت جوني»، 56 سنة، مدرس، بجرح في الساق الأيسر بطول 4 سنتيمترات، ومقيم بمدينة ملوي، و«أبو القاسم جابر عبد العليم»، 29 سنة، فرد أمن بالفندق بسحجات وكدمات، و«رامز رأفت مرقص»، 18 سنة، بكسر بالساق الأيمن، ويقيمان بمدينة المنيا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفي العام، وانتقل العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى محل الفندق، للوقوف على تداعيات الحادث، وجرى إخطار شركتي المياه والكهرباء لإتخاذ اللازم وفصل التيار، ورفع أنقاض الحائط المنهار.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع الحادث، برفقة الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة.

كما زار المحافظ مستشفى المنيا العام، للاطمئنان على حالة المصابين، ووجه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعياً أن يلهمهم الله الصبر والسلوان وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة.