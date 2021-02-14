مصر وإسبانيا تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الجنوبي

نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية، في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، باشتراك الفرقاطة المصـرية «شرم الشيخ» ولنش الصواريخ «18 يونيو» مع سفينة الإبرار الإسبانية (ESPS CASTILLA LPD).

جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة؛ للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى، منها تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، إضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، بجانب تمارين تبادل الهل على أسطح الوحدات البحرية.

ويساهم التدريب في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصـرية والإسبانية.