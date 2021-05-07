قيادي عمالي: نرحب بقرار وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

رحب القيادي العمالي، مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، بعودة اجتماعات المجلس الأعلى للأجور، بعد انعقاده بتشكيله الجديد.

وتوقع البدوي لـ«الوطن» أن ينجح المجلس في تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع الخاص والعام، مع وضع حد أدنى للأجور يساعد المواطنين والعمال على مجابهة نفقات الحياة، لافتا إلى أنه رغم عدم وجود قانون يلزم القطاع الخاص بتحديد حد أدنى للأجور إلا أنه يستبشر بقدرة المجلس على تحقيق التوازن بين مصلحة العمال والقطاع الخاص في الوقت ذاته.

وبدأت الحكومة أولى تحركاتها لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث من المقرر التوصل قبل نهاية الشهر الجاري لتصور قيمة الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية الجديدة 2021 للعاملين بالقطاع الخاص.

وقالت وزيرة التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للأجور هالة السعيد، إنها ناقشت خلال أول اجتماع للمجلس بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020، مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الأدنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، تمهيدا للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية، التي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية.

وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات لـ«الوطن» أن الاجتماع ناقش إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة الى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التي تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.

وبحسب مصادر، تستهدف الحكومة وضع حد أدنى لقرابة 12.6 مليون عامل بالقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف.