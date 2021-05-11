حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بكونه شخصية طموحة بشكل كبير، كما أنه طموح ويسعى لتجربة كل ما هو جديد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تغامر إلا بمبادرة مدروسة ومحسوبة العواقب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل العلاقات تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.