فيديوهات لإخماد حريق ضخم في واجهة مجمع تجاري بـ«حولي» الكويتية

أعلنت قيادة الدفاع المدني في الكويت، أن فرقها سيطرت على حريق اندلع في الكسوة الخارجية لواجهة أحد المجمعات التجارية في محافظة «حولي» الواقعة على ساحل الخليج العربي.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، إن مراكز إطفاء حولي والسالمية والشهداء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بواجهة المجمع التجاري الكائن في منطقة حولي بنهاية شارع تونس من الجهة المطلة على الطريق الدائري الثالث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إدارة العلاقات العامة: الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية

وأشارت إدارة العلاقات العامة، إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، إلا أن عددا من المركبات المتوقفة في مواقفه تضررت جراء سقوط ألسنة اللهب عليها، في حين باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وفي 10 مايو الماضي، شب حريق محدود في أحد مواقع العمل في حقل «برقان الكبير» للنفط بالكويت، ما أدى إلى إصابة عاملين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، قصي العامر، إن حريقا محدودا اندلع في أحد مواقع العمل في الحقل مما نتج عنه إصابة عاملين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة وقد تم نقلهما على الفور الى مستشفى الأحمدي وهما بحالة مستقرة.

#الكويت

السيطرة على حريق بمجمع تجاري في حولي #مول_بروميناد

ولا يوجد إصابات pic.twitter.com/TF5kCgHhes — wedad Hamad (@Gurbtwatan) June 3, 2021

تم الانتهاء من الحريق pic.twitter.com/lFf8igrIxF — Ali AlGhannam (@y2c25) June 3, 2021