4 أفلام بتوقيع مخرجات في المسابقة الرسمية لـ «كان».. تعرف عليها

للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي يشارك 4 أفلام لأربع مخرجات دفعة واحدة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو ما تحقق في الدورة الحالية التي انطلقت فعالياتها مساء أمس وتمتد حتى 17 يوليو الجاري، والتي يغلب عليها التواجد النسائي هذا العام حتى في لجان تحكيم المسابقات.

ومن ضمن 24 فيلما قوام المسابقة الرسمية تحمل 4 أفلام توقيع مخرجات سيدات، وفيما يلي قائمة الأفلام:

- «Titane» إخراج جوليا دوكورنو:

تعود المخرجة جوليا دوكورنو التي تعود للمهرجان بعد 5 سنوات من مشاركتها بفيلم الرعب «Raw» في أسبوع النقاد وحصولها على جائزة الـ «فيبرسي»، وتتواجد المخرجة والكاتبة الفرنسية بفيلم «Titane»، وتدور أحداث الفيلم حول أب يجتمع مع ابنه الذي فقده منذ 10 سنوات بعد سلسلة من الحوادث غير المبررة، ويشارك في بطولة الفيلم فينسنت ليندون الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان 2015 عن أدائه في فيلم «The Measure of a Man».

- «The Story of My Wife» إخراج إلديكو إنيدي:

ومن الأعمال المنتظرة هذا العام فيلم «The Story of My Wife» للمخرجة المجرية إلديكو إنيدي، والتي حصل فيلمها الآخير «On Body and Soul» على مجموعة كبيرة من الجوائز منها الدب الذهبي في الدورة الـ 67 من مهرجان برلين السينمائي بالإضافة إلى جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ميلان فوست، وتدور أحداثها حول قبطان بحري يراهن صديقه على أنه سيتزوج أول امرأة تدخل المقهي الذي يجلسان فيه، وتعتبر الرواية واحدة من روايات إنيدي المفضلة عندما كانت في سن المراهقة، مما دفعها إلى تحويلها إلى فيلم.

- «La Fracture» للمخرجة كاترين كورسيني:

وتتنافس المخرجة كاترين كورسيني على السعفة الذهبية بفيلمها «La Fracture»، الذي تعود به إلى عام 2018 مع اندلاع احتجاجات «السترات الصفراء» في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يجد زوجان أنفسهما محتجزان في ليلة صعبة مستشفى مكتظة بالجرحى ومحاصرة من قبل المتظاهرين الجرحى، ويجب على المستشفى أن تغلق أبوابها أمام الحصار.

- «Bergman Island» للمخرجة ميا هانسن لاف:

واختارت المخرجة الفرنسية ميا هانسن لاف مهرجان كان السينمائي لعرض آخر أفلامها «Bergman Island» الذي بدأت تصويره في أغسطس 2018، في جزيرة فارو السويدية، توقف التصوير مؤقتًا وعاد مرة أخرى في يونيو 2019، وتدور أحداث الفيلم حول زوجين أمريكيين يعملان في صناعة الأفلام يسافران إلى جزيرة فارو التى ألهمت المخرجة أنجريد بيرجمان، لقضاء الصيف في كتابة سيناريوهات لأفلامهما القادمة، يتم اختبار علاقة الزوجين حيث يبدأ الخط الفاصل بين الواقع والخيال في التلاشي، ويشارك في بطولته ميا فاشيكوفسكا وتيم روث.