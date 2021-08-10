موعد وخطوات التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية، قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة في بعض التخصصات من أصحاب المؤهلات العليا للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين. وتستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، موعد التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة.

موعد التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة

حددت وزارة الداخلية، موعد التقديم لأكاديمية الشرطة للضباط المتخصصين 2021- 2022، من حاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث من العام السابق 2020، خلال الفترة من 27 يوليو الماضي، حتى 19 أغسطس الجاري.

وسيكون التقديم بالنسبة لحاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث وتربية رياضية للعام الجاري 2021، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراة، بدءا من 21 أغسطس الجاري، حتى 21 سبتمبر المقبل.

وحددت وزارة الداخلية بعض التخصصات للفتيات من خريجي كليات الحقوق والطب البشري والآداب والعلوم الطبية وعلاج طبيعي والصيدلة والأسنان والتمريض وفنون تطبيقية والتربية الرياضية وألسن وإعلام.

خطوات التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة

يجري التقديم للضباط المتخصصين 2021 - 2022 من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي من هنا.

وبعدها التسجيل في كلية الشرطة 2021، عن طريق كتابة الرقم القومي ورقم الجلوس في الخانة المخصصة لها ثم اختيار اليوم المناسب لأداء اختبارات للقدرات، بعد ذلك يجري عرض معلومات حول الامتحانات التي سيخوضها الطالب وموقع اللجنة والموعد والرقم السري الذي يجب حفظه للاستخدام فيما بعد.

ويخضع الطالب للاختبارات التالية «المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي»، ويشترط أن يكون الطالب المتقدم مستوفيًا لكل الشروط الخاصة باللياقة والصحية.

ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطـول، فضلاً عن اختبار القوام: «الوزن المثالي- طول الطالب»، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية «العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان - ..إلخ».