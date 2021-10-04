مدير تحرير «الوطن»: شمس مصر الذهبية عادت لتطل على أفريقيا

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ الخارجية المصرية تقدم أداءً على أعلى مستوى سواء سفراء أو ممثلين بالدول الأفريقية، وما حدث هو استعادة الدور المصري الأفريقي خلال الـ7 سنوات الماضية، موضحًا أنَّ زيارة مبعوث رئيس الكونغو تأتي في إطار تقديم الشكر لمصر على أشياء كثيرة قدمتها لأفريقيا السنوات الماضية، مما جعل مصر على خريطة الريادة من جديد.

ونوه مدير تحرير جريدة «الوطن»، في حواره ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، إلى تطرق سامح شكري وزير الخارجية لقضية سد إثيوبيا وضرورة أن ينتهي هذا الأمر، فمصر لها حق متكامل بهذه القضية، وربما نرى تطورًا الأيام المقبلة.

مصر استعادت الدور الأفريقي السنوات الماضية

وأردف مدير تحرير جريدة «الوطن»، أنَّ مصر استعادت الدور الأفريقي السنوات الماضية وعادت لشمسها الذهبية التي كانت تطل على أفريقيا طوال السنوات الماضية، وهو نتاج عمل ومجهود جبار من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية، لافتًا إلى أنَّ ذوي الهمم بمصر هم شريحة مهمة جدًا بالمجتمع المصري، فمنهم العباقرة ومنهم الأبطال الرياضيين ويتمّ تكريمهم دائما من الرئيس، وهي نظرة ثاقبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الهمم.

وشدد على ضرورة تغيير مسمى «ذوي الإعاقة» لـ«ذوي الهمم»، مبينًا أنَّ هناك اهتمام كبير بهذه الفئة من جانب الدولة المصرية، مثلما يتمّ الاهتمام بفئات المجتمع، لافتًا إلى أنَّ السيدة المصرية استطاعت في السنوات الأخيرة اختراق كل المجالات، وتستطيع تحمل أي أعباء في عملها، «الست المصرية متمكّنة وشاطرة ومتألقة وبتنجز، وتحية لكل سيدة مصرية».

16 سيدة على مقاعد الوكلاء والأمناء والمناصب القيادية بالمجلس

وشرح مدير تحرير جريدة «الوطن» أنَّ مجلس النواب به 25 لجنة وكل لجانه أدوات معاونة للمجلس بشكل عام، ولكن الجديد في هذا الشأن هو ظهور 16 سيدة على مقاعد الوكلاء والأمناء وغيرها من المناصب القيادية بالمجلس.