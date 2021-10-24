 13 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41554 طن تشمل: 4500 طن مولاس و12988 طن يوريا و5500 طن فوسفات و16300 طن ملح و2266 طن رمل.

41095 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41095 طن تشمل: 10580 طن قمح و6339 طن فول و9100 طن خردة و2125 طن خشب زان و5138 طن حديد و3500 طن كلوريد ايثيلين و2153 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 630 طن.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 736 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطا وملوخية وفاصوليا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «أعشاب وبصل وبقدونس وبرسيم وريحان وفول سوداني وشمر وفلفل ونعناع وينسون» وفواكه «رمان وفراولة» يجرى تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية ونيوزيلندا وسلوفينيا وسنغافورة وإسبانيا وأمريكا وكرواتيا وسريلانكا.

130402 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2138 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130402 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123252 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2596 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5103 شاحنة.