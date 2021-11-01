أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة خطوات للحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة 2021، لافتة إلى أنها تستغرق من 25 إلى 35 يوماً، وذلك لعدد من الفئات المستهدفة.

8 خطوات للحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة 2021

وأكد خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطوات الحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة 2021، تتمثل فيما يلي:

- يقوم صاحب الإعاقة بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي من خلال الرابط https://pod.mohp.gov.eg/register.

- تقوم لجنة طبية متخصصة بإجراء الكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- في حال الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتتسلمه وزارة التضامن.

- رابع خطوات الحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة 2021 تتمثل في قيام المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا .

- يتم تحديد موعد ومكان إجراء الكشف الوظيفي.

- يتم إجراء الكشف الوظيفي من قبل مكاتب التأهيل الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

- في حال القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

- تقوم وزارة التضامن بإرسال بطاقة الخدمات للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم المسجلة.

الفئات المستهدفة في المرحلة الثانية لـ«كارت الخدمات المتكاملة»

ولفت «خليل»، إلى أن الإعاقات في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة شملت اضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة، والجذام، ومتلازمة داون، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعدد، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي، وضعف الأبصار حيث تم استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، وضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل، شلل الأطفال في طرف واحد.