احتفالية خاصة بنجاح ألبوم «يا فاتني» لحماقي باستاد القاهرة السبت

أكد الدي جي العالمي ياسر الحريري، خلال بيان صحفي، إعداده احتفالية خاصة بنجاح ألبوم «يا فاتني» للميجا ستار محمد حماقي على هامش حفله الذي من المقرر أن يقام يوم السبت 6 نوفمبر باستاد القاهرة بحضور آلاف الشباب من مصر ومختلف الدول العربية.

ألبوم حماقي تصدر كل المنصات الموسيقية ومواقع التواصل

وأشار الحريري إلى أن ألبوم «يا فاتني» تصدر مقدمة قوائم كل المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الحريري أن حماقي تطرق مؤخرا بألبوم «يا فاتني» لمنصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها، بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم ، داخل لعبة «فورتي نايت» Fortnite الشهيرة عالميا، ومرورا بالإضافة إلى إبهاره للجمهور عالميا كأول عربي يوقع ديجيتال لألبومه في بث مباشر «لايف» وبمشاركة «حية» لقرابة الـ 300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على إنستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

كما حقق حماقي حضورا جماهيريا غير مسبق بحفلاته التي أحياها مؤتمر في الأردن ومختلف محافظات الجمهورية داخل الجامعات الدولية والمصرية.

ومن المقرر أن يحيي النجم محمد حماقي فعاليات حفل ختام مؤتمر «كلاي ماكس» أو «القمة» يوم 6 نوفمبر بحضور عدد من المشاهير في مجال الفن والرياضة والإعلام والذين يتوافدون على مدى الثلاثة أيام التي تقام خلالها فعاليات المؤتمر.

يعد مؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» أضخم مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من مختلف الدول العربية للتدربب علي البيع المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يُعد حالة خاصة من الترويج للسياحة العربية في مصر بطريق غير مباشر والتي يجب دعمها في المؤتمرات الدولية التي تقام بمصر في مختلف المجالات.

كما يشارك في إحياء فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» الدي جي العالمي ياسر الحريري، والذي ينظم الفقرات الفنية والتي يحيبها حماقي من صوت وإضاءة ومسرح بتقنيات ومواصفات عالمية باعتباره اضخم مؤتمرات الشرق الأوسط التي يحضرها الآلاف من الشباب في مصر ومن الدول العربية.