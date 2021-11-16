تعرف على تاريخ شركة «بستيون» بعد طرحها لأول مرة في السوق المصرية

شركة بستيون «Bestune»، هي الجناح الفاخر لشركة صناعة السيارات الصينية العملاقة FAW، التي تُعتبر أول شركة سيارات صينية في تاريخ الصين الشعبية، وتم تأسيسها على يد الحكومة الصينية. ونستعرض تاريخ مجموعة FAW المالكة لشركة «بستيون» بعد طرحها رسميا في السوق المصرية يوم الجمعة الماضي.

تأسيس شركة FAW

تأسست شركة FAW في 13 يوليو 1956، ولكن كان حجر الأساس الأول في 15 يوليو 1953، وتأسست الشركة بتوجيه من اللجنة المركزية الصينية في ذلك الوقت الحكومة الصينية، بمساعدة الاتحاد السوفيتي، وسميت الشركة باسم First Automotive Works، وهي الاسم الكامل لشركة FAW حاليا.

كانت تصنع الشركة في البداية مركبات النقل الجماعي والأوتوبيسات المختلفة، وأول مركبة أنتجتها على الإطلاق كانت باسم CA10، وأطلق عليها الرئيس الصيني إبان تلك الفترة اسم «التحرير».

بداية تصنيع السيارات الملاكي

وبدأت الشركة بعد ذلك في تصنيع السيارات الملاكي في عام 1958 تقريبا، وأنتجت أول سيارة ملاكي في تاريخ الصين وكانت باسم Dong Feng، المشهورة حاليا في الصين.

وأطلقت جناحا لتصنيع السيارات الفاخرة من Dong Feng، باسم سيارات «Hong» وبدأت منذ ذلك الوقت تغزو الصين بالسيارات النقل الجماعي والملاكي وبدأت تصنع 30 ألف سيارة سنويا، ووصلت في عام 2005 إلى مليون سيارة سنويا.

وفي فترة السبعينيات، أعلنت الحكومة الصينية عن إنشاء شركة سيارات ثانية تابعة لشركة FAW وأطلقت عليها اسم SAW اختصارا لكلمة Second Auto Work وسميت فيما بعد باسم شركة Dong Feng الشهيرة حاليا وأصبحت شركة مستقلة عن شركة FAW ولكن تحت إشرافها.

شراكة FAW مع شركات سيارات عالمية

وتقريبا في عام 1990، أعلنت شركة FAW عن شراكة مع شركة «فولكس فاجن» وأعلنوا عن شركة باسم «FAW VolksWagen Automotive» ومن وقتها وبدأت الشركة تخرج للعالم حتى وصلت إلي أنها أنتجت 500 ألف سيارة من «فولكس فاجن» بحلول 2 فبراير 2002، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

وفي 29 أغسطس، وقعت FAW اتفاقية تعاون مع شركة تويوتا اليابانية العالمية، وفي 11 سبتمبر 2003 تأسست شركة FAW Toyota Auto في الصين، وقبل نهاية العام، وصلت مبيعات المجموعة 900 ألف سيارة.

وبدأت في أواخر عام 2004 في صناعة السيارات الهايبرد في الصين، بالتعاون مع شركة «تويوتا» في مصنعهم في الصين، وقررت FAW إنتاج سيارات Audi في الصين في مصانعها.

تأسيس شركة «بستيون»

وفي أغسطس 2006، أعلنت مجموعة شركات FAW الصينية عن شركة جديدة متخصصة في صناعة السيارات الفاخرة لتغزو بها أسواق العالم، وبدأت تميزها عن غيرها من الشركات، حيث بدأت تعاون جديد مع شركة «شاومي» عملاق التكنولوجيا في الصين، لتصنع جميع الأجهزة الإلكترونية في سيارات «بستيون».