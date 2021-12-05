أرسيليا تحصل على تنويه خاص عن دورها بفيلم «المدني» في مهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول الممثلة المكسيكية أرسيليا راميريز، عن دورها في فيلم «المدني - La Civil»، الذي شارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية.

أرسيليا راميريز

الفيلم الروائي «المدني - La Civil»، عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وهو من إخراج تيودورا ميهاي، وإنتاج المكسيك وبلجيكا، ومدته 145 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول سيلو، وهي أم اختطفت ابنتها المراهقة في شمال المكسيك، عندما لا تتعاون السلطات في عملية البحث، تأخذ سيلو زمام الأمور بيدها وتتحول من ربة منزل إلى مناضلة انتقامية.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، الناقد السينما والمبرمج الفرنسي سيدريك سوكيافلّي، والكاتب والمخرج والمنتج التنونسي إبراهيم لطيف، والممثلة المصرية ناهد السباعي.

تمنح لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الجوائز التالية: جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

مهرجان القاهرة السينمائي

وشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل الافتتاح، ويشارك كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي يوم 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من حوالي 60 دولة.