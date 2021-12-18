نجاح عملية زراعة منظم ضربات قلب لمريض بالإسماعيلية بتكلفة 300 جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح عملية زراعة منظم لضربات القلب ذي الغرف المزدوجة مزود بصاعق داخلي Dual chambers ICD، لمريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى نجاح العملية في إنهاء معاناة مريض القلب الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، حيث كان يعاني من نوبات إغماء متكررة أدت إلى إعاقته عن ممارسة حياته وعمله بصورة طبيعية، وتكرار حجزه بالمستشفي عدة مرات، ولم يستجب للعلاج الدوائي، وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية والقسطرة التشخيصية أن المريض يعاني من تسارع دقات القلب البطيني المستمر مما يسبب الإغماءات.

وأضافت الهيئة أنه على الفور تم تركيب جهاز منظم لضربات القلب مزود بصاعق داخلي للمريض، يعمل باستمرار على مراقبة ضربات القلب غير الطبيعية، سواء كان المريض مصابًا بتسارع أو تباطؤ نبضات القلب ويحاول تصحيحها على الفور، لافتة إلى أن جهاز تنظيم ضربات القلب يقوم بمحاكاة كهربية القلب الطبيعية عبر إرسال نبضات كهربائية للقلب لتقوم عضلة القلب بالتقلص وإنتاج نبضات قلب بالشكل الطبيعي والمفترض حسب حاجة القلب.

وتابعت الهيئة أنه قام بإجراء العملية للمريض نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمجمع الإسماعيلية الطبي، ضمت كلاً من د. أحمد تاج الدين، استشاري القلب وكهرباء القلب، د. محمد سليمان، رئيس وحدة القسطرة، د. آية داوود، أخصائي القلب، وبمعاونة الفريق المتميز من الفنيين والتمريض بالمجمع "أ.حنان حمودة، أ. محمد المهدى، أ. عبدالرحمن غريب، أ. محمد عبدالعزيز، أ. محمد جمال".

واستكملت أنه تم إجراء العملية للمريض بتكلفة قدرها 300 جنيه فقط قدر مساهمته بالعملية، رغم أن تكلفتها تتجاوز الـ150 ألف جنيه، حيث إن المريض من منتفعي خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، والذي يضمن علاج كل المصريين بأقل تكلفة وأعلى جودة عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مواصلة هيئة الرعاية الصحية نجاحها في توفير الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي يتسق مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر ومطابقتها للمعايير العالمية، مشيرًا إلى الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، سواء من ناحية التجهيزات الطبية وغير الطبية أو القوى البشرية من الكوادر الطبية والإدارية مما يضمن توفير خدمة طبية مطابقة لأعلى معايير الجودة للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة.