كشف ملابسات مقتل سيدة في مسكنها بالجيزة وجثة أخرى بأسيوط

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم»، بعدم مشاهدته لجارته «تحمل جنسية إحدى الدول - تعمل موظفة بإحدى الشركات» منذ عدة أيام.

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المذكورة بمحل سكنها بدائرة القسم، وبها طعنات متفرقة، ولم يتم العثور على هاتفها المحمول أو متعلقاتها الشخصية.

عامل وراء الواقعة

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «عامل، مقيم بمنطقة الصف» كان يعمل طرف المُبلغ وتعرف على المجني عليها، وكان يعمل لديها مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض «سكين» بقصد السرقة واستولى على «مبلغ مالي وهاتفها المحمول» ولاذ بالهرب ثم باع الهاتف وأنفق المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وكذا الهاتف المحمول.

كشف ملابسات العثور على جثة بمنزل تحت الإنشاء بأسيوط

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بوفاة شخص داخل منزل تحت الإنشاء بإحدى القرى بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة «أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بذات القرية»، وبها عيار ناري بالرأس بمنزل تحت الإنشاء وبحوزته «متعلقاته الشخصية - هاتفي محمول - مبلغ مالي».

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أنه حال تواجد المجني عليه رفقة «صديقيه لهما معلومات جنائية - مقيمان بذات القرية»، وحال عبث أحدهما ببندقية آلية خاصة بالثاني خرج منه عيار ناري عن طريق الخطأ فأحدثت إصابة المجني عليه التي أودت بحياته على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدا عن «البندقية المستخدمة - 3 خزينة - عدد من الطلقات من ذات العيار»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.