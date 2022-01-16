إزالة 144 حالة تعد على المصارف والترع بقنا

شنت مديرية الري والموارد المائية في قنا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حملة إزالة لتعديات على أراضي أملاك الري، للحفاظ على المجاري المائية ونهر النيل من التعديات، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

91 حالة تعد لمباني

وأوضحت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة قنا، أنه تم تنفيذ 144 حالة إزالة، منها 91 حالة إزالة فورية بالمباني.

وأشارت الإدارة، إلى أن المخالفات جاءت متنوعة بنطاق الإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق قنا، والإدارة العامة للموارد المائية والري بغرب قنا، والري بنقادة ونجع حمادي وصرف أبوتشت وذلك بمعاونة الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة قنا.

إزالات عاجلة بقرية المحروسة

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تمكنت خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري على ضفاف الترع والمصارف بقريتي الدير الشرقي والغربي، التابعتين لمجلس قروي المحروسة.

وقال أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، أن الحملة نفذت 27 قرار إزالة لحالات تعد، وإزالة 40 حالة بشكل فوري، بمساحة إجمالية 4900 متر تقريباً، عبارة عن أكشاك خشبية وعشش بالبوص والفلاق وتشوينات روث مواشي ناهيك عن حالات تعدي بالزراعة على منافع وأراضي الري.

وجاءت الحملة تنفيذاً للموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبالتنسيق مع مديرية أمن قنا، وهندسة ري نقادة، وبحضور اللواء يوسف عبدالمقصود مساعد مدير الأمن بقنا.