زوجة طبيب توفي بكورونا: شوفت حلم غريب من 8 سنين اتحقق بموته

قالت نهلة زوجة الطبيب أحمد ماضي أبو غنيمة، المتوفى إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء عمله في مستشفى العزل، إنها رأت حلما غريبا منذ 8 سنوات، وتحقق بوفاة زوجها.

حلم تنبأ بوفاة أحمد قبل 8 سنوات

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، «جاءت لي سيدة في الحلم وقالت لي هتعيشي مع جوزك 8 سنين، وظل هذا الحلم يراودني طوال الـ8 سنوات الماضيين».

وتابعت: «طوال الفترة الماضية كنت بخاف عليه من أي شيء وأتصل به باستمرار من أجل الاطمئنان عليه»، مؤكدة أنها كانت خائفة جدا طوال فترة إصابته بكورونا بسبب هذا الحلم .

وكشفت عن آخر كلمات قالها لها زوجها قبل وفاته: «آخر حاجة قبل ما يتحط على جهاز التنفس الصناعي بالظبط، وكون إنهم يحطوه على جهاز صناعي تسبب لي رعب، فقولتلهم بلاش تحطوه على الجهاز، فلقيته بيقولي متقلقيش أنا إن شاء الله هخف وأرجع لكم، وقعدت جنبه وقولتله يا أحمد أنت قوي وهتتغلب على المرض، فقالي أنا بحارب عشانك وعشان البنات وهخف وهرجع لكم».

رسائل مؤثرة لبنات الطبيب المتوفي

وعن وصيته قبل وفاته، أوضحت أنها كانت تتعلق ببناته، «كان بيقولي خدي بالك من البنات، وأنا كنت بقوله لأ أنت اللي هتاخد بالك منهم».

ووجهت إحدى بناته رسالة لوالدها، قائلة: «أنا افتقدت بابا جدا، ونفسي أشوفه»، بينما قالت ابنته الصغرى، «حابة أقوله نفسي أرجع أشوفه تاني، ولو هو راح الجنة أنا هروح معاه».

والدة أحمد تطلب تخليد ذكراه في إحدى المدارس

من جانبها طالبت آمال يوسف والدة الطبيب المتوفي بتخليد ذكراه من خلال إطلاق اسمه على مدرسة في قريته بمحافظة كفر الشيخ مركز سيدي سالم.