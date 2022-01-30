رابطة الطيارين: واجهنا كورونا بأقل الخسائر.. ولم نعتذر عن أي رحلة خلال الأزمة

قال الطيار خالد رفعت رئيس رابطة الطيارين المصريين إن قطاع الطيران المدني المصرى نجح فى مواجهة جائحة كورونا وخرج منها بأقل الخسائر الممكنة فى الوقت الذى أغلقت فيه شركات الطيران ببعض دول العالم أبوابها بسبب الخسائر التى تعرضت لها خلال الجائحة المستمرة حتى الآن.

وأضاف «رفعت» أن العاملين بقطاع الطيران المدنى التزموا بالاجراءات الاحترازية التى تم إقرارها من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للنقل الجوى «الاياتا» لمواجهة جائحة كورونا وأضافوا لها إجراءات أخرى لحماية المسافرين والعاملين بالمطارات وشركات الطيران المصرية .

احترافية الطيارين المصريين

وتابع «رفعت» في تصريحاته لـ«الوطن» قائلا إن طيارى شركة مصر للطيران ضربوا أروع الأمثلة فى الإحترافية خلال جائحة كورونا، ولم يعتذر أى منهم عن أى رحلة فى الفترات الأولى لانتشار الفيروس رغم أنها كانت لدول تنتشر بها العدوى وذلك بفضل اتباعهم الإجراءات الاحترازية وتحليهم بروح التحدى، موضحا أن الشركة سيرت رحلات لمدينة ووهان الصينية بداية الجائحة فضلا عن رحلات لألمانيا وإيطاليا رغم انتشار الفيروس بصورة كبيرة فيهما.

إجراءات مشددة للوقاية من كورونا

وأشار رئيس رابطة الطيارين إلى أن الاجراءات الاحترازية للعاملين بقطاع الطيران المدنى كانت مشددة للغاية خلال جائحة كورونا، أبرزها إجراء تحليل pcr قبل السفر وارتداء الماسكات والأطقم البلاستيكية للمضيفات والأفراد المتعاملين مع الركاب داخل الطائرة وغيرها من الاجراءات التى نجحت في الحفاظ على أرواح الركب الطائر والمسافرين من وإلى مصر أثناء الجائحة، فضلا عن تطعيم العاملين بقطاع الطيران المدني المصري.

وأوضح «رفعت» أن كافة الطيارين المصريين يعملون بجد وإجتهاد للإرتقاء بمنظومة السلامة المهنية والجوية كأحد المكونات الرئيسية للإرتقاء بمنظومة الطيران المصرية، معربا عن آماله فى أن تعود الحركة الجوية من وإلى مصر خلال العام الجارى إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. ووجه رئيس رابطة الطيارين التهنئة إلى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى وكافة العاملين بالمطارات وشركات الطيران المصرية ووزارة الطيران المدنى بمناسبة عيد الطيران المدنى المصرى رقم 92، كما وجه التحية لقطاع الطيران المصري على المجهودات التى قدموها خلال العامين الماضيين من إجراءات احترازية ووقائية وقواعد صحية ساهمت فى الحفاظ على أرواح المسافرين من وإلى مصر فضلا عن العاملين بقطاع الطيران المدنى المصرى.